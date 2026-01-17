Graziano Rossi | Valentino mi ha tradito Ma ora sposo Ambra e lo invito La compagna | Io umiliata

Graziano Rossi commenta pubblicamente le recenti tensioni familiari, affermando che Valentino lo avrebbe tradito, e annuncia il suo matrimonio con Ambra, invitandola pubblicamente. La compagna, invece, si sente umiliata da queste dichiarazioni. Il padre di Valentino risponde alle accuse, sottolineando di aver ricevuto supporto solo da Ambra e paragonandosi a Vittorio Sgarbi. La vicenda evidenzia le complessità delle relazioni familiari e personali coinvolte.

La guerra a distanza continua. Stavolta a mezzo stampa. Graziano Rossi, intervista da Il Resto del Carlino, risponde alle accuse del figlio, spiegando la sua versione dei fatti. Tra tutte, anche quella di aver sottratto 200mila euro dal conto del compagno. L’inchiesta ha portato Graziano Rossi a doversi sottoporre a delle perizie psichiatriche per stabilire la sua integrità. Il padre del Dottore ha così spiegato la situazione: “Mio figlio? Non ci vediamo spesso, ma spero che faccia un passo verso di me. Sono finito sotto tutela in un momento di debolezza, mi sono sentito come Sgarbi. Solo Ambra si è presa cura di me”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Graziano Rossi: "Valentino mi ha tradito. Ma ora sposo Ambra e lo invito". La compagna: "Io umiliata" Leggi anche: Parla Ambra, la compagna di Graziano Rossi, papà di Valentino: “Mi hanno offesa e umiliata. Ma ci sono solo io accanto a lui” Leggi anche: Graziano Rossi contro Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, ho sbagliato a fidarmi. Ora mi sposo e lo invito al matrimonio” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lite in casa Rossi, Valentino denuncia la compagna del papà; Valentino Rossi denuncia la compagna del padre: l'accusa di aver preso 200mila euro dal suo conto; Valentino Rossi e la battaglia legale con papà Graziano: ha denunciato la sua compagna, nel mirino i soldi…; La famiglia più famosa di Tavullia tra la G di Graziano e il numero 4 di Valentino e Francesca Sofia Novello: nomi, storie, foto e curiosità di casa Rossi. Valentino Rossi, papà Graziano e la compagna Ambra Arpino. Tutti i perché dello scontro - Valentino rompe il silenzio sulla battaglia legale con il padre: "Mi preoccupa , per me è come averlo perso", ma la compagna di Graziano dà una versione differente ... insella.it

Graziano, il padre di Valentino Rossi: «Mi ha fatto firmare un foglio mentre ero debilitato. La mia famiglia è stata sempre assente» - A tracciare il paragone tra Evelina e suo figlio Valentino è direttamente Graziano Rossi, che torna sulla vicenda familiare dopo la ... ilmattino.it

“Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza. Sono preoccupato per il mio babbo”: parla Valentino Rossi - Il campione delle moto racconta il suo dolore per la battaglia legale con la compagna di Graziano: "È come se non avessi più un padre. ilfattoquotidiano.it

Valentino Rossi ha usato parole tristi per definire la vicenda che riguarda papà Graziano: “Per me è come non avessi più un padre”. Il papà, dal canto suo, in un’intervista ha usato parole durissime: “Mi hanno messo un foglio davanti e mi hanno detto firma”. C - facebook.com facebook

Il dolore di Vale Rossi: "Graziano E' come se non avessi più un padre, i soldi non c'entrano" #rossi #valentino #graziano x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.