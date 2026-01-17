Il campionato di Serie A è ancora aperto, con il Napoli che mantiene le possibilità di recuperare l’Inter in classifica. La stagione prosegue con incertezza e opportunità per entrambe le squadre, rendendo la lotta per il titolo ancora in equilibrio. La corsa allo scudetto continua a offrire suspense e imprevedibilità, confermando che nulla è deciso fino all’ultimo turno.

"> Il campionato non è affatto chiuso e la corsa scudetto resta più viva che mai. Ne è convinto Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale e oggi commentatore televisivo, che analizza il momento della Serie A e il duello tra Napoli e Inter. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Graziani invita a non considerare decisivo il distacco attuale in classifica. «Sei punti cosa vogliono dire? Vuol dire che è tutto ancora aperto», spiega Graziani a Il Mattino, sottolineando come la stagione sia appena oltre il giro di boa e possa riservare ancora molte sorprese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Graziani: «Scudetto ancora aperto, il Napoli può riprendere l’Inter»

