Grande successo del progetto ’Scrittori in classe’

Il progetto ’Scrittori in classe’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dal Gabinetto Scientifico-Letterario Vieusseux di Firenze, si propone di coinvolgere gli studenti in attività di scrittura e approfondimento letterario. Alla sua prima edizione, ha già riscosso un’ampia adesione da parte delle scuole della provincia di Ravenna, dimostrando un forte interesse e una partecipazione attiva tra i giovani.

È solo alla sua prima edizione, ma il Progetto 'Scrittori in classe', promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dal Gabinetto Scientifico-Letterario Vieusseux di Firenze, sta ottenendo uno straordinario successo, con un'adesione assai ampia di scuole di tutta la provincia di Ravenna ed un interesse e partecipazione eccezionali da parte dei ragazzi e delle ragazze. Le classi iscritte incontrano uno scrittore e una scrittrice che fanno vivere ai ragazzi l'emozione della scrittura, la magia della parola, fanno conoscere e apprezzare con il linguaggio dell'emozione il libro, la parola, il racconto.

