God of War svela l' interprete di Sif ma la data di uscita resta un rebus

God of War ha annunciato l’attrice che darà volto a Sif, la moglie di Thor, affiancando Ryan Hurst nel ruolo di Kratos. Tuttavia, la data di uscita della serie rimane ancora sconosciuta, generando aspettative tra i fan. Restano in attesa di ulteriori dettagli ufficiali per conoscere quando la produzione sarà disponibile in streaming.

Anche la moglie di Thor ha trovato la sua interprete che affiancherà il Kratos di Ryan Hurst, ma i fan scalpitano per conoscere quando la serie arriverà in streaming. Dopo Kratos, il casting della serie Prime Video God of War prosegue a gonfie vele. Poche ore fa è stato annunciato l'ingaggio di Teresa Palmer nel ruolo di PhoebeSif. L'attrice australiana affiancherà Ryan Hurst nell'adattamento del popolare videogame per Playstationinterpretando Sif, moglie del dio del Tuono Thor. Resta da scoprire quanto spazio le verrà dedicato nella serie visto che nei videogame a cui lo show è ispirato ha un ruolo minore mentre è una figura di primo piano di God of War Ragnarok. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

