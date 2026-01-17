Gli Ultrasuonati

Gli Ultrasuonati sono un progetto musicale che trae ispirazione dalle tradizioni del Sud Italia, arricchendo il panorama musicale con sonorità mediterranee autentiche. Nato dall’esperienza di una famiglia di musicisti, il progetto vede la partecipazione di Francesca Incudine, voce che unisce luminosità e intensità. La loro musica si distingue per un approccio fedele alle radici culturali, offrendo un’interpretazione moderna e rispettosa delle tradizioni mediterranee.

