Gli Ultrasuonati
Gli Ultrasuonati sono un progetto musicale che trae ispirazione dalle tradizioni del Sud Italia, arricchendo il panorama musicale con sonorità mediterranee autentiche. Nato dall’esperienza di una famiglia di musicisti, il progetto vede la partecipazione di Francesca Incudine, voce che unisce luminosità e intensità. La loro musica si distingue per un approccio fedele alle radici culturali, offrendo un’interpretazione moderna e rispettosa delle tradizioni mediterranee.
FOLK ITALIA Presenze mediterranee Presenze musicali forti dal Sud. Da un gran famiglia musicale diversi anni fa è venuta fuori Francesca Incudine, voce luminosa e, al contempo, di una potente. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Diga di Vetto: conclusi gli incontri con gli imprenditori agricoli, gli Enti e gli Ordini professionali
Leggi anche: Gli Usa avvertono gli alleati: «Se userete gli asset russi la pace non è raggiungibile»
Gli Ultrasuonati; Gli Ultrasuonati.
Gli Ultrasuonati - (Alias) JAZZ ITALIA Il soffio caldo dell’hard bop Tre nuove uscite per la Abeat Records nel segno del jazz italiano, che meritano attenzione e un po’ di tempo da rubare alle nostre urgenze quotidiane. ilmanifesto.it
Gli Ultrasuonati - (Alias) JAZZ ITALIA Aspettative motivate C’è sempre una motivata aspettativa, quando esce un lotto di nuovi dischi di Auand, etichetta pugliese molto attenta a valorizzare i nuovi talenti e a ... ilmanifesto.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.