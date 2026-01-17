Gli Stati europei hanno un nuovo nemico contro cui coalizzarsi | la geopolitica di Trump

All'inizio del 2026, gli Stati europei devono affrontare nuove sfide geopolitiche legate alle strategie di Trump. I recenti riallineamenti e le coalizioni emergenti richiedono una riflessione approfondita sulla sicurezza e sulle relazioni internazionali. In questo contesto, i leader europei cercano di individuare soluzioni e garanzie per tutelare gli interessi dell’Europa di fronte alle dinamiche globali in evoluzione.

Si verificano riallineamenti ed emergono nuove coalizioni in questo scoppiettante inizio del 2026. I progetti geopolitici di Trump tengono svegli la notte certi leader europei, che in vari modo tentano di elaborare per sé e per l’Europa delle garanzie di sicurezza. Il nemico adesso è il nuovo corso di Washington, mentre Mosca o Pechino sembra facciano meno paura. Ne fa un’approfondita analisi Howard French, docente della Columbia University ed editorialista del Foreign Policy. L’ascensore di Luttwak. Anni fa, mentre facevo ricerche per un libro sull’immagine crescente che la Cina ha di sé stessa come potenza globale, mi sono imbattuto in una parabola sui rischi delle ambizioni geopolitiche improvvise e troppo esplicite. 🔗 Leggi su Follow.it

