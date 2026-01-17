Recentemente, Emmanuel Macron è stato visto con un paio di occhiali da sole in stile aviator, suscitando discussioni e curiosità. La scelta di indossarli, anche se apparentemente obbligata, ha attirato l’attenzione sull’immagine del presidente, creando un collegamento sottile con il famoso

Nuovo look, anche se obbligato, per Emmanuel Macron, che nelle ultime ore si è presentato in pubblico con un vistoso paio di occhiali da sole in stile "aviere " scatenando il chiacchiericcio. " Vi prego di scusarmi per questi occhiali che sono legati a un problema benigno ", ha dichiarato nel corso del suo intervento davanti alle truppe nella base di Istres, nel sud della Francia. Nei giorni scorsi, il presidente francese si era mostrato con un occhio visibilmente arrossato e gonfio, quasi certamente frutto di un problema oftalmico, al quale ha deciso di porre rimedio anche proteggendo l'occhio da polveri ed elementi granulari che potrebbero accentuare l'infiammazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli occhiali scuri e il riferimento all'Eye of Tiger: cosa succede a Macron

Leggi anche: Macron, l’occhio rosso e la battuta alle truppe: “Consideratelo un riferimento all’Eye of the Tiger”

Leggi anche: Macron con gli occhiali da sole scuri all'Eliseo: Li dovrò portare per un po'

Macron e gli occhiali da sole: “Ho un problema all’occhio”.

