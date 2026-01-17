Gli atenei dicono no a Fisioterapia a Fano

Le università marchigiane hanno espresso un parere negativo riguardo all’istituzione di nuovi corsi di laurea triennale in Fisioterapia presso la Link University a Fano. Attualmente, nelle sedi di Fano e Macerata, sono già attivi i corsi magistrali di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria per l’anno accademico 2025-2026. Questa decisione riflette una valutazione delle esigenze formative e delle risorse disponibili nel territorio.

Parere negativo delle università marchigiane ai nuovi corsi di laurea triennale in Fisioterapia della Link University, nelle sedi Fano e Macerata, dove sono già attivi per l’anno accademico 2025-2026 i corsi magistrali di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. Il Comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane (Crum) ha espresso la sua posizione nella seduta del 15 gennaio presieduta dal professor John Mc Court, rettore dell’Università di Macerata. "Rileviamo una mancanza di coerenza – affermano dal Crum – tra gli obiettivi formativi dichiarati e le caratteristiche e il fabbisogno del territorio marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli atenei dicono “no“ a Fisioterapia a Fano Leggi anche: L’Erasmus del dragone in Europa. Ecco gli accordi con gli atenei da Roma a Bruxelles Leggi anche: Con l’Unitre gli atenei di Macerata e Camerino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gli atenei dicono “no“ a Fisioterapia a Fano. Gli atenei dicono “no“ a Fisioterapia a Fano - Il Comitato regionale di coordinamento delle università marchigiane boccia l’ipotesi dei nuovi corsi. ilrestodelcarlino.it

UniLink, il muro dei rettori: «No ai corsi di Fisioterapia». L’università privata vuole attivarli a Fano e Macerata - Dopo l’attivazione dei corsi di Medicina e Chirurgia a Fano e Ascoli Piceno e di Odontoiatria ... corriereadriatico.it

Ma i rappresentanti cosa dicono in merito a Questo silenzio o per loro è tutto nella norma - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.