Gli affari italiani in Giappone l’export vale 8 miliardi Moda protagonista

Gli affari tra Italia e Giappone continuano a consolidarsi, con un export che raggiunge gli 8 miliardi di euro. La moda italiana rappresenta uno dei settori principali di questa collaborazione, evidenziando l’importanza di un rapporto economico solido e in crescita. La recente visita di Giorgia Meloni in Giappone sottolinea l’interesse reciproco nel rafforzare i legami commerciali e culturali tra i due Paesi.

Roma, 17 gennaio 2026 – La visita di Giorgia Meloni in Giappone non è una cartolina diplomatica né un rito di cortesia tra Paesi lontani. È piuttosto l’incontro tra due economie mature che si guardano allo specchio e scoprono di avere gli stessi problemi strutturali: poche materie prime, popolazione che invecchia rapidamente e un debito pubblico ingombrante. Con una differenza non marginale: quello giapponese resta nettamente più alto di quello italiano, anche se Tokyo riesce a portarlo con la leggerezza di chi lo finanzia quasi interamente in casa. Dentro questo quadro si inserisce un rapporto commerciale che negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità, spinto dall ’Accordo di partenariato economico UE-Giappone e ora rilanciato dagli incontri di gennaio 2026, culminati in quello che viene definito un “partenariato strategico speciale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

