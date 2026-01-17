Giustizia del lavoro Vasto e Chieti tra i tribunali più rapidi d’Italia | lo dice Confartigianato

Secondo Confartigianato, i tribunali di Vasto e Chieti rientrano tra i più rapidi d’Italia nella gestione delle cause lavorative. In un contesto nazionale caratterizzato da tempi di giustizia civile spesso lunghi, queste sedi si distinguono per efficienza nel processo di risoluzione delle controversie lavorative, offrendo un servizio più tempestivo ai cittadini e alle imprese locali.

In un’Italia in cui la giustizia civile continua a viaggiare a velocità troppo diverse, Vasto e Chieti si distinguono per efficienza nei tempi di risoluzione delle cause in ambito lavorativo. A segnalarlo è Confartigianato, che cita dati pubblicati da LaPresse: nel settore del lavoro privato – che comprende procedimenti legati a lavoro dipendente, parasubordinato e licenziamenti – il disposition time medio nazionale è salito a 401 giorni, ma nel tribunale di Vasto la media è di soli 109 giorni, seguita da Chieti con 137 giorni. Un risultato che colloca le due sedi giudiziarie tra le migliori d’Italia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Confartigianato: Fino a 928 giorni, la giustizia civile un freno alle imprese.

Giustizia civile, «a Vibo Valentia i tempi più lunghi» - CATANZARO La giustizia civile va “a più velocità: da 132 a 928 giorni”, sette volte di più. corrieredellacalabria.it