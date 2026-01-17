Giuseppe Giangrande | Anch’io ferito in servizio sto con il collega
Giuseppe Giangrande, maresciallo rimasto ferito in servizio durante l’attentato del 2013 davanti a Palazzo Chigi, ha espresso il suo sostegno al collega coinvolto in un appello della “Verità”. Nonostante le conseguenze fisiche dell’attacco, Giangrande continua a testimoniare il suo impegno e solidarietà, evidenziando l’importanza di ricordare e fare luce su quei momenti significativi per la nostra memoria collettiva.
Il maresciallo costretto a vivere su una sedia a rotelle dopo l’attentato del 2013 davanti a Palazzo Chigi: «Ho aderito all’appello della “Verità”. Gli agenti non sono tutelati e le espulsioni non vengono eseguite. Il pacchetto sicurezza del governo ci voleva». Il prossimo settembre compirà 63 anni il maresciallo in congedo Giuseppe Giangrande. Originario di Monreale (Palermo), inviato di rinforzo a Roma dal Battaglione carabinieri Toscana, la sua vita fu stravolta la mattina del 28 aprile 2013 mentre prestava servizio d’ordine davanti a Palazzo Chigi nel giorno dell’insediamento del governo Letta. 🔗 Leggi su Laverita.info
