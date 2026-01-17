Giuseppe Giangrande | Anch’io ferito in servizio sto con il collega

Giuseppe Giangrande, maresciallo rimasto ferito in servizio durante l’attentato del 2013 davanti a Palazzo Chigi, ha espresso il suo sostegno al collega coinvolto in un appello della “Verità”. Nonostante le conseguenze fisiche dell’attacco, Giangrande continua a testimoniare il suo impegno e solidarietà, evidenziando l’importanza di ricordare e fare luce su quei momenti significativi per la nostra memoria collettiva.

