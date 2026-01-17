Giulia De Lellis compie 30 anni e addio sfarzi | la festa a casa in pigiama la torta semplicissima i regali

Giulia De Lellis compie 30 anni e sceglie un modo semplice per festeggiare: una serata a casa, in pigiama, con una torta semplice e regali discreti. Dopo anni di feste lussuose e occasioni da VIP, preferisce un momento più intimo e sobrio, lontano dal clamore dei party esclusivi. Un cambiamento che riflette un desiderio di autenticità e naturalezza, lasciando da parte gli eccessi per valorizzare la semplicità e il calore di un momento speciale.

Addio party glitterati in location da sogno, hotel in affitto per feste extralusso, regali da migliaia di euro a soli 25 anni, foto senza veli, grandi sfarzi. Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 30 anni nel modo più semplice possibile. A casa, con pochi intimi, con addosso un outfit poco appariscente e un trucco al naturale, soffiando le candeline su una torta semplicissima e godendo della compagnia delle sole persone importanti della sua vita. Sembra proprio che l'influencer, oggi mamma della piccola Priscilla avuta insieme al compagno Tony Effe, abbia deciso di lasciarsi indietro la vita sfarzosa che l'ha sempre contraddistinta per lasciare spazio alle cose che contano davvero: gli affetti, i figli, la famiglia. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Giulia De Lellis compie 30 anni: "Ho appena ricevuto uno dei regali più belli, piango da un'ora" Leggi anche: Priscilla, figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe, compie un mese: le immagini della festa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La mia roccia, Giulia De Lellis pazza d'amore per Tony Effe. La dedica nel giorno del compleanno; Giulia De Lellis si commuove al compleanno: Ho appena ricevuto uno dei regali più belli, piango da un'ora; Giulia De Lellis compie 30 anni: compleanno con dedica a Tony Effe; Giulia De Lellis compie 30 anni e fa una dedica strappalacrime a Tony Effe: L'amore della mia vita. Giulia De Lellis compie 30 anni: lacrime social, amore e famiglia al centro della sua nuova vita - Giulia De Lellis festeggia 30 anni: serenità, lacrime di gioia e una dedica d’amore a Tony Effe e alla figlia Priscilla. rumors.it

Giulia De Lellis compie 30 anni. Sui social la dedica romantica a Tony Effe: “L’amore della mia vita, la mia roccia” - Giulia De Lellis compie 30 anni e fa un bilancio della sua vita con una serie di storie su Instagram. dire.it

Giulia De Lellis compie 30 anni e fa una dedica strappalacrime a Tony Effe: "L'amore della mia vita" - Alla vigilia del suo 30esimo compleanno, Giulia De Lellis si lascia andare ad una dedica dolcissima per Tony Effe su Instagram. msn.com

Il 74% dei creator guadagna meno di 5.000€. Ma come fanno gli influencer come Khaby Lame e Giulia De Lellis a fatturare milioni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.