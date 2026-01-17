Giudice di Pace di Marano tavolo dei sindaci dell’area Nord per poter portare ufficio a Giugliano

Oggi si è svolto a Giugliano un incontro tra i sindaci e i rappresentanti politici dei comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Mugnano e Calvizzano. L’obiettivo è stato discutere la possibilità di istituire un tavolo di coordinamento per il Giudice di Pace di Marano, al fine di migliorare l’efficienza dei servizi giudiziari nell’area Nord. La riunione ha rappresentato un passo importante verso una collaborazione più stretta tra i comuni coinvolti.

Si sta lavorando a due ipotesi concrete, con due strutture già individuate, per garantire un nuovo presidio del Giudice di Pace nell'area nord di Napoli dopo la chiusura della sede di Marano. In queste ore ha fatto discutere, infatti, il possibile trasferimento degli uffici ad Aversa, tema che ha spinto questa mattina i sindaci e i rappresentanti politici di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Mugnano e Calvizzano a riunirsi nel Comune di Giugliano per fare il punto della situazione. Dal tavolo è emersa una posizione chiara e condivisa: il territorio dell'area nord non intende arretrare sul diritto alla giustizia di prossimità, servizio essenziale per cittadini, professionisti e imprese.

