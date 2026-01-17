Giovanni Allevi il tumore e la paura dei referti | Nella mia mente scenari negativi La sofferenza è la nuvola ma io sono il cielo

Giovanni Allevi condivide sui social un’immagine che riflette il suo percorso di fronte alla malattia. In un momento di difficoltà, l’artista esprime come la paura e la sofferenza possano sembrare nuvole, ma invita a mantenere la speranza e la forza interiore. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla resilienza di fronte alle sfide della vita, ricordando l’importanza di affrontare i momenti difficili con coraggio e consapevolezza.

Giovanni Allevi torna a farsi vedere sui social con uno scatto che racconta molto più di quanto sembri. È una foto scattata in ospedale, poco prima di sottoporsi a una nuova risonanza magnetica, e accompagna uno dei momenti più delicati del suo percorso di cura. Il volto è segnato, più magro, ma lo sguardo conserva una luce che non si spegne. È lì che il pianista decide di condividere con il suo pubblico non solo un aggiornamento medico, ma soprattutto ciò che accade nella sua mente mentre attende l'ennesimo responso. Nel 2022 la diagnosi che gli ha cambiato la vita: mieloma multiplo. Da allora Allevi convive con una malattia complessa, affrontata tra terapie, pause forzate, ritorni sul palco e inevitabili ricadute emotive.

