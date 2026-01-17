Giovanissimi ma già maestri del crimine | arrestati dopo inseguimento in centro

Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato due giovani napoletani, di 18 e 15 anni, responsabili di un furto con strappo nel centro città. L’intervento si è reso necessario a seguito di un inseguimento, che ha portato alla cattura dei minorenni, già considerati esperti nel settore. L'episodio evidenzia come anche giovanissimi possano essere coinvolti in attività criminali, richiedendo attenzione e interventi mirati.

Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 18enne e un 15enne, entrambi napoletani, per furto con strappo. In particolare, i Falchi, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato i due giovani a bordo di uno scooter, mentre stavano tentando di strappare il telefono cellulare ad una donna. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un inseguimento li hanno raggiunti e bloccati, in via Saverio Baldacchini, trovandoli in possesso di un altro telefono cellulare; dagli accertamenti è emerso che i soggetti, poco prima, lo avevano strappato dalle mani di un turista in via Duomo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

