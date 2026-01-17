Giovani democratici con Usb pronti alla ’lotta’
I Giovani Democratici, insieme a Usb, si preparano a rispondere alle recenti iniziative dell’Unione Sindacale di Base, che ha definito le mobilitazioni a Massa e Carrara come un’
L’Unione Sindacale di Base torna a chiamare alla mobilitazione. Definisce una "operazione repressiva" alle mobilitazioni che nei mesi scorsi hanno animato Massa e Carrara. La decisione è quella di scendere di nuovo in piazza il 24 gennaio, con partenza alle 9.30 da piazza della Stazione di Massa (lato fermata delle corriere), ed è maturata durante l’assemblea cittadina è uscita "in maniera inequivocabile la volontà di continuare a mobilitarci in maniera unitaria, coerente e determinata". Un messaggio diretto anche a chi avrebbe sperato in un arretramento: "Chi pensava che chinassimo la testa di fronte a questa operazione repressiva ha sbagliato di grosso". 🔗 Leggi su Lanazione.it
