Giovane cade da un muro e finisce nel greto del rio | i soccorsi

Sabato 17 gennaio 2026, alle prime ore del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sestri Ponente, in via San'Alberto, per soccorrere un giovane caduto nel greto del rio Molinassi dopo essere scivolato da un muro di contenimento. L’intervento ha richiesto l’intervento di rescue e squadre specializzate per mettere in sicurezza la zona e trattare le ferite del giovane. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Intorno alle 6 del mattino di sabato 17 gennaio 2026 i vigili del fuoco sono intervenuti in via San'Alberto a Sestri Ponente per la segnalazione di un giovane caduto, per ragioni in via di accertamento, dal muro di contenimento nel greto del rio Molinassi. Con l'utilizzo dell'autoscala la persona, rimasta cosciente, è stata recuperata e affidata alle cure dei sanitari, poi è scattato il trasporto in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Una via di Reggio nel ricordo della giovane Benedetta Nieddu del Rio Leggi anche: Giovane finisce sotto il treno. Rischia l’amputazione: "Urlava, soccorsi lenti" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Giovane cade da un muro e finisce nel greto del rio: i soccorsi; Giovane cade nel greto del rio. Recuperato con l'autoscala. Finisce con l'auto contro un muro, morto un 27enne - Un giovane di 27 anni, Francesco Lauro, ha perso la vita in un incidente autonomo in contrada Chiubbica a Corigliano- ansa.it Giovane operaio cade da un tetto, trasferito in ospedale #Cronaca #cronacasicilia - facebook.com facebook Giovane operaio cade dal tetto dell'azienda, è grave x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.