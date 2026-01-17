Giornata nazionale del dialetto Figec | Riconoscere il Lunario Abruzzese come bene culturale immateriale

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali del 17 gennaio 2026, la Figec Abruzzo propone il riconoscimento del “Lunario Abruzzese” come bene culturale immateriale. Questa iniziativa mira a valorizzare un patrimonio linguistico e culturale radicato nella tradizione abruzzese, contribuendo alla sua preservazione e tutela. Un passo importante per riconoscere e promuovere l’identità culturale della regione.

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali del 17 gennaio 2026, la Figec Abruzzo (Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione) chiede ufficialmente il riconoscimento del “Lunario Abruzzese” come bene culturale immateriale dell’abruzzesità. L’iniziativa parte dal consigliere nazionale Figec e referente per il giornalismo enogastronomico Donato Fioriti, che sottolinea il valore dell’almanacco come testimonianza unica nel panorama nazionale ed europeo: «Il Lunario Abruzzese è un esempio raro di editoria in dialetto che da 40 anni porta avanti tradizioni, cultura, enogastronomia e identità locale». 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Figec chiede il riconoscimento per il lunario abruzzese come “bene immateriale culturale italiano dell’abruzzesità" Leggi anche: "Topolino" parla genovese: il fumetto speciale per la Giornata nazionale del dialetto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Figec Abruzzo chiede il riconoscimento per il Lunario Abruzzese; Figec Abruzzo chiede il riconoscimento culturale per il Lunario Abruzzese. Figec chiede il riconoscimento per il lunario abruzzese come “bene immateriale culturale italiano dell’abruzzesità" - "Lu Lunarie Abbruzzese" è un almanacco enogastronomico in dialetto abruzzese e la richiesta della Figec viene fatta in occasione del 17 gennaio, giornata nazionale del dialetto ... ilpescara.it Giornata nazionale delle lingue locali, il dialetto che non c’è (ma c’è eccome): il Senese delle mille parole - Perché, a ben vedere, non esiste un vero e proprio “dialetto toscano” riconosciuto, almeno non nel senso classi ... radiosienatv.it

Giornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio - Accadde oggi: Tutti i dialetti italiani hanno origini antiche e il Fiorentino antico è il più vicino alla lingua italiana moderna ... lapressa.it

