Giornata nazionale del dialetto Figec | Riconoscere il Lunario Abruzzese come bene culturale immateriale

Da chietitoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali del 17 gennaio 2026, la Figec Abruzzo propone il riconoscimento del “Lunario Abruzzese” come bene culturale immateriale. Questa iniziativa mira a valorizzare un patrimonio linguistico e culturale radicato nella tradizione abruzzese, contribuendo alla sua preservazione e tutela. Un passo importante per riconoscere e promuovere l’identità culturale della regione.

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali del 17 gennaio 2026, la Figec Abruzzo (Federazione Italiana Giornalismo Editoria e Comunicazione) chiede ufficialmente il riconoscimento del “Lunario Abruzzese” come bene culturale immateriale dell’abruzzesità. L’iniziativa parte dal consigliere nazionale Figec e referente per il giornalismo enogastronomico Donato Fioriti, che sottolinea il valore dell’almanacco come testimonianza unica nel panorama nazionale ed europeo: «Il Lunario Abruzzese è un esempio raro di editoria in dialetto che da 40 anni porta avanti tradizioni, cultura, enogastronomia e identità locale». 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Figec chiede il riconoscimento per il lunario abruzzese come “bene immateriale culturale italiano dell’abruzzesità"

Leggi anche: "Topolino" parla genovese: il fumetto speciale per la Giornata nazionale del dialetto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Figec Abruzzo chiede il riconoscimento per il Lunario Abruzzese; Figec Abruzzo chiede il riconoscimento culturale per il Lunario Abruzzese.

Figec chiede il riconoscimento per il lunario abruzzese come “bene immateriale culturale italiano dell’abruzzesità" - "Lu Lunarie Abbruzzese" è un almanacco enogastronomico in dialetto abruzzese e la richiesta della Figec viene fatta in occasione del 17 gennaio, giornata nazionale del dialetto ... ilpescara.it

giornata nazionale dialetto figecGiornata nazionale delle lingue locali, il dialetto che non c’è (ma c’è eccome): il Senese delle mille parole - Perché, a ben vedere, non esiste un vero e proprio “dialetto toscano” riconosciuto, almeno non nel senso classi ... radiosienatv.it

giornata nazionale dialetto figecGiornata Nazionale del dialetto: 17 gennaio - Accadde oggi: Tutti i dialetti italiani hanno origini antiche e il Fiorentino antico è il più vicino alla lingua italiana moderna ... lapressa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.