giorgia meloni non chiude alla presenza italiana in groenlandia ma con la nato

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia valuta una presenza in Groenlandia nel rispetto della NATO, evitando iniziative che possano creare divisioni con gli Stati Uniti. Pur considerando questa possibilità, la posizione italiana si mantiene in linea con l’alleanza militare, senza ipotesi di interventi di terra. La decisione si inserisce in un quadro di cooperazione internazionale volto a mantenere equilibrio e stabilità nella regione.

Una presenza italiana in Groenlandia si potrà valutare, ma nella cornice Nato senza l’idea di muoversi con «intenti divisivi» rispetto agli Usa di Donald Trump che sì, ha metodi «assertivi» ma non tanto da arrivare a «un intervento militare di terra». Giorgia Meloni spiega la linea di Roma sull'Artico in chiusura della sua visita a Tokyo, dove ha trovato un «alleato affine» che è sempre meglio avere in un contesto internazionale in cui le «certezze diminuiscono" ogni giorno di più. Con Sanae Takaichi è scattata «una sintonia immediata, avete visto», dice la premier ai cronisti convocati all’ambasciata italiana, dove incontra anche oltre una dozzina di vertici delle principali aziende giapponesi prima di lasciare la capitale nipponica alla volta di Seul, ultima tappa della sua missione in Asia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

