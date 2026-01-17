Gioia Napoli doppio rientro vicinissimo | cerchiata una sfida

Il Napoli si prepara al ritorno di due dei protagonisti del suo storico quarto Scudetto, segnando un doppio rientro molto atteso. Dopo un periodo di attesa, la squadra si avvicina a riavere in rosa elementi chiave, rafforzando il suo percorso verso l’obiettivo stagionale. Questa fase rappresenta un passo importante nel cammino della squadra, che mira a consolidare la propria competitività in campionato e in competizioni nazionali.

Dopo mesi di lunga attesa, il Napoli sta per abbracciare nuovamente due dei suoi condottieri del quarto Scudetto. Romelu Lukaku e Frank Zambo Anguissa, infatti, sono molto vicini al rientro. Il belga, opo esser stato convocato per le sfide di Supercoppa Italiana in Arabia, soprattutto per la sua leadership, non si era più visto. Ora, però, ci siamo: gli azzurri sono pronti ad avere un'arma in più. Lukaku, ci siamo: rientro previsto in Champions League. Le pagine del Corriere dello Sport, quest'oggi, hanno infiammato i cuori partenopei in vista del rientro molto vicino da parte di Lukaku: "Antonio Conte è pronto ad abbracciare Lukaku.

