Giochi senza Frontiere all’IC Vasari di Arezzo

Il 17 gennaio 2026, l’Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo ha ospitato una serata dedicata a “Giochi senza Frontiere”, promuovendo la continuità educativa e l’incontro tra studenti e famiglie. L’evento ha offerto un’occasione per conoscere le attività didattiche e il percorso formativo della scuola secondaria di primo grado, in un contesto di confronto e collaborazione. Segue l’open day per approfondire l’offerta educativa dell’istituto.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Giochi senza Frontiere all ’Istituto comprensivo Vasari di Arezzo, una serata speciale per la continuità educativa e poi OPEN DAY! L’Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo ha aperto le porte della scuola secondaria di primo grado per un evento dedicato alla didattica ludica e alla continuità del percorso formativo. Protagonisti della serata sono stati gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “La Chimera” che, negli spazi delle medie, hanno partecipato a gare e ad attività organizzate imitando " Giochi Senza Frontiere”. Sfide, collaborazione, lavoro di squadra e momenti conviviali, cena compresa, hanno permesso ai ragazzi di vivere la scuola in modo diretto, conoscendone da vicino dinamiche e opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giochi senza Frontiere all’I.C. Vasari di Arezzo Leggi anche: Trionfo dell’I.C. Vasari ai giochi logico-matematici “Loving Math” Leggi anche: Vasari Arezzo Rugby. Successo da applausi contro Scandicci Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. GIOCHI SENZA FRONTIERE L'Europa era divisa ma il giovedì sera era unita davanti il televisore per assistere ai giochi più divertenti e appassionanti di tutti. Quelli da gara estiva fra amici ma organizzati alla grande e in modo spettacolare fra città delle nazioni x.com Ha preso il via il "Torneo del doposcuola", i bambini e le bambine suddivisi in quattro squadre si sfideranno con giochi a punti tutti i venerdì. La prima sfida arrivava direttamente da "Giochi senza frontiere". - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.