Giochi a prova di terrorismo Controlli dei mezzi di trasporto nel sito comunale di via Novara

Nel sito comunale di via Novara, sono in corso controlli sui mezzi di trasporto per garantire la sicurezza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, che si apriranno il 6 febbraio allo stadio di San Siro. Queste verifiche sono parte di un più ampio sistema di misure volte a prevenire rischi e assicurare un evento sicuro per tutti i partecipanti e i cittadini.

La sicurezza, prima di tutto. La macchina delle Olimpiadi Milano-Cortina che inizieranno il prossimo 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro è estremamente complessa e non lascia nulla al caso. Tutti i mezzi di trasporto che dovranno effettuare consegne nelle cosiddette venues olimpiche, dal Villaggio nello Scalo Romana all'Arena di Santa Giulia fino al Forum di Assago e alla Fiera di Rho-Fiera sedi di alcune gare dei Giochi invernali devono essere accuratamente controllati per scongiurare pericoli e mettere in pratica i protocolli anti-terrorismo. A questo fine, il Comune ha appena concesso alla Fondazione olimpica in comodato d'uso gratuito per un'utilizzo temporaneo, una porzione dell'area situata in via Novara che è sede del Centro Polifunzionale Emergenze di Protezione Civile.

