Gio Evan in tour Musicale e comico ma fra sei mesi

Gio Evan annuncia il suo nuovo tour, che si svolgerà tra sei mesi e sarà caratterizzato da elementi musicali, comici e spirituali. Anche se l’evento al Magnolia è ancora lontano, l’artista ha scelto Milano per presentare le prime anticipazioni di un 2026 ricco di appuntamenti e progetti. Un’occasione per conoscere da vicino un percorso artistico che combina intrattenimento e riflessione.

Anche se approderà al Magnolia col suo nuovo tour " musicale, comico e spirituale" solo fra sei mesi, Gio Evan ha scelto ieri Milano per alzare il sipario su un 2026 carico di promesse. Innanzitutto, i concerti dell' Extra Terreste Tour ("terreste", condizionale presente del verbo "tenere") che lo vede in scena a Segrate il 25 giugno per riflettere sulla contemporaneità, "sulla tendenza all'accumulo con conseguente allontanamento dall'essenziale" dice. "L'idea del titolo parte da una riflessione su quanto stiamo accumulando e quanto rimane di noi in un quotidiano pieno di comodità, di comfort, di facilitazioni.

