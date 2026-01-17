Gilardino | Perdere sarebbe stato ingiusto

Dopo il rifiuto di Joao Pedro, che ha suscitato delusione tra i tifosi del Pisa, Loyola ha espresso chiaramente il suo desiderio di unirsi ai nerazzurri. La trattativa con l’Atletico San Luis si è conclusa, lasciando spazio alla volontà del calciatore di approdare in Italia. Questa situazione evidenzia come, nel calcio, le decisioni dei singoli possano influenzare significativamente le dinamiche di una squadra.

Per uno che dice "No, grazie" ce n’è un altro che asserisce "Non vedo l’ora!". All’indomani del rifiuto a sorpresa di Joao Pedro, che tanto ha fatto arrabbiare il Pisa dato che la trattativa con l’Atletico San Luis era conclusa, ieri Loyola ha esplicitato tutta la propria voglia di unirsi ai nerazzurri. "Sono molto contento per questo trasferimento. Vado via dall’Independiente con tanta voglia, e fame, per mostrare il giocatore che sono e continuare a migliorare. Questo cambio di maglia può aprirmi tante porte, ma soprattutto mi permetterà di dimostrare il mio valore". Così Felipe Loyola ha parlato ai microfoni di ESPN. 🔗 Leggi su Lanazione.it

