Giallo Anguillara Procura Civitavecchia | Gravi indizi per marito di Federica

La Procura di Civitavecchia ha avviato indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara, raccogliendo numerose tracce ematiche. È in corso l’analisi di accertamenti tecnici sui materiali repertati, con i risultati attesi a breve. Le indagini mirano a chiarire le circostanze del caso e verificare eventuali coinvolgimenti, in particolare quello del marito di Federica.

(Adnkronos) – Gli accertamenti disposti dalla Procura di Civitavecchia dopo la scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara hanno portato a una "copiosa repertazione di tracce ematiche" e "a breve" saranno disponibili gli esiti "degli accertamenti tecnici irripetibili sui beni repertati alla ricerca del Dna", che si terranno in settimana. Lo sottolinea la Procura di Civitavecchia in una nota a firma del procuratore Alberto Liguori. I primi elementi raccolti, ''per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti del marito di Federica Torzullo'', sottolinea il procuratore di Civitavecchia nella nota, spiegando che le ''indagini proseguono al fine di riscontrare'' le sue dichiarazioni e arrivare ''alla ricostruzione integrale della vicenda, all'individuazione del movente'' e di eventuali responsabilità di altre persone. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui»

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, tracce di sangue sugli abiti del marito Claudio Carlomagno e nella sua auto. «Gravi indizi contro di lui»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giallo di Anguillara: Chi sa parli, l'appello dei genitori di Federica Torzullo; Giallo ad Anguillara Sabazia: indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo; Il giallo della scomparsa di Federica Torzullo da Anguillara, sequestrati capannone e uffici dell’azienda del marito; Donna scomparsa ad Anguillara, il marito indagato per omicidio.

Giallo Anguillara, procura: "Repertate tracce ematiche, a breve esiti esame DNA" - Gli accertamenti disposti dalla Procura di Civitavecchia dopo la scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara hanno portato a una "copiosa repertazione di tracce ematiche" e "a breve" sa ... msn.com