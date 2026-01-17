Giallo a Verona 14enne svanito nel nulla | Diego non risponde al telefono ma appare su TikTok Insidie social e speranze nelle indagini

A Verona, il 14enne Diego Baroni è scomparso da quattro giorni dopo aver lasciato la scuola. Mentre non risponde alle chiamate, è stato notato su TikTok, sollevando preoccupazioni tra familiari e forze dell'ordine. Le indagini sono in corso, con attenzione alle possibili insidie dei social media e alle speranze di ritrovarlo sano e salvo.

Diego Baroni, il 14enne di Verona scomparso da quattro giorni dopo essere uscito per andare a scuola, risulta irreperibile al telefono, ma "attivo" sui social. Ossia: mentre il cellulare resta spento, su TikTok sono apparsi contenuti recenti che alimentano il mistero sulla sua fuga, con le ricerche che si concentrano ora nell'area di Milano. Il giallo del 14enne scomparso da Verona: l'ombra dei social sul destino di Diego. E intanto, c'è un'Italia che osserva con il fiato sospeso, tra l'ansia di una famiglia distrutta e il rumore bianco di un mondo digitale che, a volte, sembra inghiottire i nostri ragazzi.

