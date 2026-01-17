Genova e il Mediterraneo | cultura lingua e aspirazioni Il convegno

Interverranno Marco Ansaldo (consigliere scientifico di Limes e presidente dei Musei del Mare di Genova), Arianne Ghersi (analista geopolitica specializzata in Nord Africa e Medio Oriente, fondatrice di Caput Mundi), Moez Bargaoui (mediatore linguistico), Giorgio Colombo (presidente UniAf, istituto universitario internazionale e di alta formazione), Daniele Gallo (direttore didattico UniAf, istituto universitario internazionale e di alta formazione). Modera la giornalista Sara Tagliente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: “Mediterraneo: mare di pace?": convegno nella Cattedrale di Cefalù, ci sarà anche il presidente Mattarella

Leggi anche: "This is Me", convegno e spettacoli sulla pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Genova si candida a Capitale Italiana del Mare 2026 - Genova punta a valorizzare il legame tra città e mare, promuovere sostenibilità, cultura marittima e innovazione sociale, e rafforzare il suo ruolo nell’economia del Mediterraneo ... telenord.it