Genova e il Mediterraneo | cultura lingua e aspirazioni Il convegno
Interverranno Marco Ansaldo (consigliere scientifico di Limes e presidente dei Musei del Mare di Genova), Arianne Ghersi (analista geopolitica specializzata in Nord Africa e Medio Oriente, fondatrice di Caput Mundi), Moez Bargaoui (mediatore linguistico), Giorgio Colombo (presidente UniAf, istituto universitario internazionale e di alta formazione), Daniele Gallo (direttore didattico UniAf, istituto universitario internazionale e di alta formazione). Modera la giornalista Sara Tagliente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: “Mediterraneo: mare di pace?": convegno nella Cattedrale di Cefalù, ci sarà anche il presidente Mattarella
Leggi anche: "This is Me", convegno e spettacoli sulla pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo
Genova si candida a Capitale Italiana del Mare 2026 - Genova punta a valorizzare il legame tra città e mare, promuovere sostenibilità, cultura marittima e innovazione sociale, e rafforzare il suo ruolo nell’economia del Mediterraneo ... telenord.it
Genova, trecento i neodiplomati ai corsi di lingua di Sant’Egidio. Provengono da 26 Paesi diversi - «Qui riflettiamo con uno sguardo diverso sull’immigrazione, fenomeno che viene descritto come ingovernabile, ... ilsecoloxix.it
Festival del Mediterraneo, 34^ edizione a Genova e Savona - Organizzato per la prima volta durante le Colombiane, il Festival del Mediterraneo torna a Genova con la sua 34esima edizione. ansa.it
Estate 2026 Msc Opera da Genova 10 notti Il momento perfetto per prenotare, una nuova fantastica esperienza nel Mediterraneo al prezzo migliore è proprio ora. Dai un'occhiata alle rotte, di MSC Crociere nel Mediterraneo e visita la Spagna, la Costa Azzurr - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.