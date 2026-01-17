Gazzetta dello Sport | Sorpresa Conte

Alle 18, il Napoli affronta l’ultimo treno verso lo scudetto, un’occasione importante che richiede concentrazione e determinazione. Con questa sfida, i partenopei cercano di mantenere il ritmo e avvicinarsi al traguardo finale, in un momento cruciale della stagione. La partita rappresenta un’opportunità decisiva per consolidare il proprio cammino e avvicinarsi al risultato desiderato.

"> NAPOLI – Alle 18 parte l’ultimo treno scudetto e il Napoli non può permettersi di arrivare in ritardo. Dopo una frenata pesante, gli azzurri si trovano già a metà gennaio davanti a un bivio decisivo: oggi il Sassuolo al Maradona, martedì la trasferta di Copenaghen. Due partite in tre giorni che possono valere come sentenze, come racconta Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport. I pareggi interni contro Verona e Parma hanno ridotto drasticamente il margine d’errore. Conte e la squadra sanno che non ci sono più alibi, soprattutto con una Champions fin qui deludente: zero punti in trasferta, tre sconfitte, dieci gol subiti e appena due segnati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

