Gazzetta dello Sport | Lang e Lucca che flop Quei 63 milioni spesi che bloccano il mercato

L’investimento di 63 milioni di euro in Lang e Lucca, due giocatori considerati riserve, evidenzia come le valutazioni di mercato possano distorcere la percezione reale del valore. Questa situazione ha ripercussioni sul mercato, limitando le opportunità di trasferimento e di sviluppo per altri club. Un’analisi che invita a riflettere sulla gestione delle risorse e sulla reale efficacia delle spese nel calcio moderno.

"> NAPOLI – Visti dall’alto sembrano semplicemente due riserve, ma in realtà quella panchina nasconde un patrimonio da 63 milioni di euro. È l’immagine scelta da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport per raccontare il momento delicato di Lorenzo Lucca e Noa Lang, due investimenti importanti del Napoli che oggi vivono una condizione di marginalità tecnica e di incertezza sul futuro. Lucca, gigante da oltre due metri, è costato complessivamente 35 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto dall’Udinese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Lang e Lucca, che flop Quei 63 milioni spesi che bloccano il mercato” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, il nodo Lang e la tentazione Mainoo: mercato in bilico sugli esterni” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Lang non prende bene il cambio: va via?” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'attacco non segna più, frenatona Napoli. Ecco perché è caccia a En-Nesyri; Gazzetta: lui e Lucca piacciono ad alcuni club turchi e l'olandese non gradisce la destinazione. Il Napoli, intanto, vorrebbe En-Nesyri, che ha già aperto al trasferimento. Ma arriverebbe in prestito.; En-Nesyri nel mirino del Napoli. Se esce uno tra Lucca e Lang...; Lang e Lucca, che flop Quei 63 milioni spesi che bloccano il mercato. Gazzetta dello Sport: “C’è la fila per Lucca” - In casa Napoli, però, non mancano i giocatori con appeal e desiderosi di ritrovare centralità e minutaggio. napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, mercato a saldo zero ma vivo: En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco” - Saldo zero non significa immobilismo: significa scegliere, incastrare, ragionare su ogni dettaglio. napolipiu.com

Gazzetta.it - Napoli su En-Nesyri: prima va ceduto uno tra Lucca e Lang - La SSC Napoli punta a rinforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino Youssef En- msn.com

L'analisi della Gazzetta dello Sport sulla vittoria di ieri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.