Gaza Trump | Trasformare sogni in realtà
Il 29 settembre 2025, Trump ha presentato un Piano globale in 20 punti per risolvere il conflitto di Gaza. Questa iniziativa, subito adottata dai principali leader mondiali, tra cui Stati arabi, Israele e l’Europa, mira a trasformare i sogni di pace in realtà concrete, segnando un passo importante verso una soluzione duratura nella regione.
“ Il 29 settembre 2025 ho annunciato il Piano globale per porre fine al conflitto di Gaza, una straordinaria tabella di marcia in 20 punti rapidamente adottata da tutti i leader mondiali, inclusi i principali capi di Stato del mondo arabo, di Israele e dell’Europa. A sostegno di questo Piano, il 17 novembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato a stragrande maggioranza la Risoluzione 2803, accogliendo e approvando questa visione. Ora è il momento di trasformare tutti questi sogni in realtà. Al centro del Piano c’è il Consiglio per la Pace, il Consiglio più imponente e importante mai riunito, che sarà istituito come una nuova Organizzazione Internazionale e Amministrazione Governativa di Transizione “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Realizzare sogni e trasformare la stanchezza in emozione: l’ospitalità secondo Nicola Musiello e Rosa Apicella
Leggi anche: Amarcord – Napoli: quando i sogni diventano realtà
Pepe Escobar - Come i sogni petroliosi di Trump potrebbero crollare in una buia fossa venezuelana.
Trump vuole trasformare Gaza in una colonia per poi consegnarla a Netanyahu - I venti punti proposti da Trump e subito accettati, chiaramente, da Netanyahu non prevedono in alcun modo la fine dell’occupazione illegale, non aprono la strada alla costituzione di uno Stato ... fanpage.it
L'ultimo scivolone di Tony Blair: un progetto per trasformare la Striscia nella «Gaza Riviera» (insieme a Donald Trump) - Negli anni Novanta, Tony Blair era il simbolo della Cool Britannia, un primo ministro, giovane e progressista, che, dopo 11 ... corriere.it
Svelato il piano per trasformare Gaza in una riviera di lusso: “5mila euro a palestinese e sussidi per l’affitto” - Washington, 31 agosto 2025 – Esiste davvero un piano per trasformare le macerie di Gaza in una riviera di lusso, colonizzata da investitori stranieri. quotidiano.net
Trump presenta il Board of Peace per Gaza: nessun palestinese tra i membri https://tg.la7.it/esteri/trump-presenta-membri-board-peace-gaza-17-01-2026-251043 - facebook.com facebook
Gaza, Trump ha deciso: chi ci sarà nel Consiglio di pace che governerà la Striscia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.