Il 29 settembre 2025, Trump ha presentato un Piano globale in 20 punti per risolvere il conflitto di Gaza. Questa iniziativa, subito adottata dai principali leader mondiali, tra cui Stati arabi, Israele e l’Europa, mira a trasformare i sogni di pace in realtà concrete, segnando un passo importante verso una soluzione duratura nella regione.

“ Il 29 settembre 2025 ho annunciato il Piano globale per porre fine al conflitto di Gaza, una straordinaria tabella di marcia in 20 punti rapidamente adottata da tutti i leader mondiali, inclusi i principali capi di Stato del mondo arabo, di Israele e dell’Europa. A sostegno di questo Piano, il 17 novembre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato a stragrande maggioranza la Risoluzione 2803, accogliendo e approvando questa visione. Ora è il momento di trasformare tutti questi sogni in realtà. Al centro del Piano c’è il Consiglio per la Pace, il Consiglio più imponente e importante mai riunito, che sarà istituito come una nuova Organizzazione Internazionale e Amministrazione Governativa di Transizione “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Trump: “Trasformare sogni in realtà”

Leggi anche: Realizzare sogni e trasformare la stanchezza in emozione: l’ospitalità secondo Nicola Musiello e Rosa Apicella

Leggi anche: Amarcord – Napoli: quando i sogni diventano realtà

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pepe Escobar - Come i sogni petroliosi di Trump potrebbero crollare in una buia fossa venezuelana.

Trump vuole trasformare Gaza in una colonia per poi consegnarla a Netanyahu - I venti punti proposti da Trump e subito accettati, chiaramente, da Netanyahu non prevedono in alcun modo la fine dell’occupazione illegale, non aprono la strada alla costituzione di uno Stato ... fanpage.it

L'ultimo scivolone di Tony Blair: un progetto per trasformare la Striscia nella «Gaza Riviera» (insieme a Donald Trump) - Negli anni Novanta, Tony Blair era il simbolo della Cool Britannia, un primo ministro, giovane e progressista, che, dopo 11 ... corriere.it

Svelato il piano per trasformare Gaza in una riviera di lusso: “5mila euro a palestinese e sussidi per l’affitto” - Washington, 31 agosto 2025 – Esiste davvero un piano per trasformare le macerie di Gaza in una riviera di lusso, colonizzata da investitori stranieri. quotidiano.net

Trump presenta il Board of Peace per Gaza: nessun palestinese tra i membri https://tg.la7.it/esteri/trump-presenta-membri-board-peace-gaza-17-01-2026-251043 - facebook.com facebook

Gaza, Trump ha deciso: chi ci sarà nel Consiglio di pace che governerà la Striscia x.com