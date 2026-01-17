Gaza Trump annuncia le nomine nel Board of Peace | da Rubio a Blair ecco chi spunta
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato nel "Board of Peace" per Gaza il segretario di Stato, Marco Rubio, l'inviato speciale Usa in Medio Oriente, Steve Witkoff, il funzionario Usa Jared Kushner, l'ex premier britannico Tony Blair, l'ad di Apollo Management, Marc Rowan, il banchiere statunitense Ajay Banga, e il politico Usa Robert Gabriel. Lo ha comunicato in una nota direttamente la Casa Bianca. Secondo l'Amministrazione, il Board "svolgerà un ruolo essenziale nell'attuazione di tutti i 20 punti del piano statunitense, fornendo supervisione strategica, mobilitando risorse internazionali e assumendo la responsabilità durante la transizione di Gaza dal conflitto alla pace e allo sviluppo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
