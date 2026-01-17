Gaza nasce il Board of Peace | struttura componenti e controversie

Il 17 gennaio 2026, a Gaza è stato annunciato il “Board of Peace”, un organismo incaricato di gestire la governance temporanea e la ricostruzione della regione, in seguito al recente cessate il fuoco. Questa iniziativa, promossa dall’amministrazione Trump, coinvolge diverse componenti e ha suscitato diverse controversie. Di seguito, vengono analizzati la struttura, i membri e le implicazioni di questa proposta.

Gaza, 17 gennaio 2026 – L'amministrazione Trump ha annunciato la nascita di un " Board of Peace " per Gaza, chiamato a guidare la governance temporanea e la ricostruzione nella Striscia dopo il cessate il fuoco avviato in ottobre. Il progetto, però, arriva con molte caselle ancora vuote: dalla cornice giuridica alla catena di comando sul terreno, fino al ruolo, o all'assenza, di una rappresentanza palestinese riconosciuta. Che cos'è il "Board of Peace" e cosa dovrebbe fare. Secondo l'impostazione illustrata da Washington, il Board dovrebbe sovrintendere una fase transitoria in cui Gaza verrebbe amministrata da un organismo palestinese tecnocratico, sotto supervisione internazionale, mentre si avvia la ricostruzione e si gestiscono sicurezza e servizi essenziali.

