Gatti Juve il suo futuro a gennaio sembra segnato Le ultimissime sulla trattativa con il Milan | cosa sta succedendo

Le ultime notizie indicano che il trasferimento di Gatti alla Juventus potrebbe concretizzarsi già a gennaio. La trattativa con il Milan è in corso, ma le novità più recenti suggeriscono una possibile svolta a breve. Di seguito, analizziamo gli sviluppi e le implicazioni di questa operazione per il futuro del difensore e delle due squadre coinvolte.

Gatti Juve, il futuro del difensore centrale a gennaio sembra ormai segnato. Le ultime novità sulla trattativa con il Milan: ecco cosa sta succedendo. La Juventus definisce le strategie per la rosa in questa sessione invernale, blindando i profili su cui Luciano Spalletti intende puntare forte per il futuro immediato. Secondo l'analisi puntuale di Tuttosport, il tecnico non poteva essere più chiaro: a domanda diretta, su Vasilije Adzic è andato dritto per dritto, confermando la sua permanenza. Il trequartista rimarrà a Torino, dove l'ambiente si aspetta presto un salto di qualità importante e decisivo.

Mercato Juve: il Milan non molla Gatti, ipotesi scambio con Jashari - Oltre alla mediana, la Juventus vorrebbe rinforzare anche la trequarti, Chiesa non è il solo profilo seguito dalla dirigenza ... it.blastingnews.com

Gatti lascia la Juve: destinazione sorprendente - La Juve si prepara in vista del match del weekend sul campo del Cagliari, in programma sabato 17 gennaio e valido per la ventunesima giornata di Serie A. diregiovani.it

Da Yildiz a Gatti e Conceicao: Spalletti, i convocati Juve tra indizi mercato e novità - facebook.com facebook

Da #Yildiz a #Gatti e #Conceicao: #Spalletti, i convocati #Juve tra indizi mercato e novità x.com

