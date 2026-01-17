Gasperini ricorda Commisso | Fiorentina martoriata

In seguito alla recente scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, Gasperini ha espresso il suo ricordo durante una conferenza stampa. Il tecnico giallorosso ha sottolineato l’importanza della figura di Commisso, ricordando il suo impegno e il ruolo rivestito nel calcio italiano. Le sue parole sono state un omaggio a una personalità che ha lasciato un segno significativo nel mondo del calcio e nel club viola.

Il tecnico giallorosso in conferenza ha ricordato il presidente della Viola Commisso, scomparso oggi. Nel farlo, ha annunciato anche l'addio di Edoardo Bove, che partirà alla volta dell'Inghilterra dopo aver risolto il contratto con la Roma.

Gasperini e il bellissimo ricordo di Commisso. Poi parla di Malen e svela un retroscena su Raspadori e il mercato - Il tecnico della Roma, in conferenza prima dela sfida con il Torino, ha parlato del presidente Fiorentina e non solo ... corrieredellosport.it

È morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente. Il lutto del mondo del calcio - La famiglia: “Per noi è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele” ... lanazione.it

Roma, Gasperini ricorda Commisso: Dispiace che Fiorentina sia martoriata. Su Malen...

