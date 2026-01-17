Gian Piero Gasperini ha dichiarato di non aver mai avuto conversazioni con Raspadori, mentre ha confermato di aver parlato con Malen. L’allenatore della Roma ha anche evidenziato che l’arrivo di Malen è stato possibile grazie all’intermediazione di Ryan Friedkin. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in vista della conferenza stampa di presentazione del match contro il Torino, in programma domani alle 18:00.

In conferenza stampa, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha presentato così il match di domani contro il Torino, in programma alle 18:00. Le parole di Gasperini. Su Commisso. «Conoscevamo già le sue condizioni. Al di là della rivalità sempre viva sul campo, questa è la realtà della vita che va oltre tutto. Abbiamo già vissuto tragedie come quelle di Barone e di Astori. Dispiace per questa società, segnata da eventi così dolorosi. Oggi era qui Bove che ha risolto il contratto e andrà a giocare in Inghilterra. Una bella notizia che si somma a quella brutta di stamattina.» Come si presenta la squadra? Prime impressioni su Vaz e Malen? «La situazione generale è più positiva rispetto ai primi giorni di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: «Non ho mai parlato con Raspadori, con Malen sì. È arrivato grazie a Ryan Friedkin»

Leggi anche: Gasperini: «Ho mai parlato di Raspadori? No. Stasera guardo Sky e Di Marzio che ne sanno più di me»

Leggi anche: Gasperini ‘spinge’ il mercato della Roma con il via libera di Friedkin: tutto su Raspadori e Zirkzee

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gasperini: Fondamentale avere i Friedkin qui, è un segnale. Poi parla del mercato e di Ranieri; Gasperini non risponde sul mercato della Roma: È una questione di rispetto, non va bene; Roma Sassuolo, Gasperini: 'La presenza della società è un grande segnale'. Video; Coppa Italia: Ranieri: Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia Video.

Gasperini: «Ho mai parlato di Raspadori? No. Stasera guardo Sky e Di Marzio che ne sanno più di me» - Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha tenuto la conferenza alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo. ilnapolista.it