Gasperini | Non ho mai parlato con Raspadori con Malen sì È arrivato grazie a Ryan Friedkin
Gian Piero Gasperini ha dichiarato di non aver mai avuto conversazioni con Raspadori, mentre ha confermato di aver parlato con Malen. L’allenatore della Roma ha anche evidenziato che l’arrivo di Malen è stato possibile grazie all’intermediazione di Ryan Friedkin. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in vista della conferenza stampa di presentazione del match contro il Torino, in programma domani alle 18:00.
In conferenza stampa, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha presentato così il match di domani contro il Torino, in programma alle 18:00. Le parole di Gasperini. Su Commisso. «Conoscevamo già le sue condizioni. Al di là della rivalità sempre viva sul campo, questa è la realtà della vita che va oltre tutto. Abbiamo già vissuto tragedie come quelle di Barone e di Astori. Dispiace per questa società, segnata da eventi così dolorosi. Oggi era qui Bove che ha risolto il contratto e andrà a giocare in Inghilterra. Una bella notizia che si somma a quella brutta di stamattina.» Come si presenta la squadra? Prime impressioni su Vaz e Malen? «La situazione generale è più positiva rispetto ai primi giorni di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
