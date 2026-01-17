Garlasco una settimana che stringe il cerchio | impronte DNA fragile un video chiave e sedici minuti che riaprono tutto

La vicenda di Garlasco si sviluppa in una settimana caratterizzata da nuovi elementi investigativi, tra impronte, DNA e un video chiave. Questi dettagli stanno contribuendo a riconsiderare il caso dopo diciannove anni, offrendo nuovi spunti e chiarimenti. Il susseguirsi di testimonianze e analisi tecniche sta ridisegnando il quadro, mantenendo vivo l’interesse e la complessità di questa vicenda ancora aperta.

La settimana appena trascorsa ha segnato un'accelerazione evidente nel caso di Garlasco. Non un ritorno improvviso d'attenzione, ma un susseguirsi di elementi tecnici, testimonianze rivalutate e nuovi incroci investigativi che stanno dando una forma diversa a una storia che, diciannove anni dopo, continua a presentare zone d'ombra. Cinque articoli, cinque prospettive, un unico filo conduttore: le certezze sul delitto di Chiara Poggi stanno vacillando, mentre si consolidano nuovi punti interrogativi. Impronte e testimonianze: ciò che non era stato ascoltato. Le impronte rinvenute nella villetta dei Poggi sono tornate centrali, non come scoperta recente ma come elemento finalmente trattato con la profondità che mancò all'epoca.

