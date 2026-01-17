Garlasco l’ultima bomba su Stasi | cosa trovò Chiara nel suo pc

A Garlasco emergono nuovi dettagli sulla vicenda Stasi: secondo recenti approfondimenti, Chiara Poggi avrebbe trovato, prima della tragica morte, una cartella nel computer di Alberto Stasi contenente vari file di natura pornografica. Questa scoperta apre nuovi spunti di analisi sulla possibile dinamica dell’evento e sui contenuti digitali presenti nel suo dispositivo. La vicenda, ancora sotto analisi, continua a suscitare interesse e interrogativi sulla veridicità e le implicazioni di questa scoperta.

– Secondo un nuovo approfondimento tecnico, la sera prima di essere uccisa Chiara Poggi avrebbe avuto accesso a una specifica cartella del computer di Alberto Stasi, quella nella quale erano stati archiviati e catalogati per genere numerosi file pornografici. È quanto sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, che parlano di un dato emerso da un ulteriore approfondimento informatico sollecitato per «fare chiarezza sulle false notizie diffuse negli ultimi mesi». Un elemento che, secondo i legali, si inserisce in un contesto più ampio di ricostruzione dei fatti e che viene richiamato proprio per contrastare interpretazioni ritenute fuorvianti o strumentali emerse nel dibattito mediatico recente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Stasi querela la criminologa tv - Nel lungo racconto mediatico che continua ad accompagnare il delitto di Garlasco si apre un nuovo capitolo giudiziario, questa volta non legato all’omicidio ma alle sue interpretazioni ... laprovinciapavese.gelocal.it

Garlasco a Ore 14 Sera/ L’incidente probatorio tira le somme: avvocati di Stasi e Sempio soddisfatti - A Ore 14 Sera il giallo di Garlasco con il focus sull'incidente probatorio che si è tenuto oggi presso il tribunale di Pavia: ecco che cosa è emerso Puntata decisamente ricca di Ore 14 Sera, quella in ... ilsussidiario.net

Garlasco, c’è un Alberto Stasi sorridente all’incidente probatorio. Il legale dei Poggi: «Il colpevole è lui, così si rovina la vita agli innocenti» - Giallo di Garlasco, il nuovo legale di Andrea Sempio cambia linea difensiva: «La posizione di Alberto Stasi non ci interessa» – leggi DNA DIVISIVO, COME PER BOSSETTI - oggi.it

#Garlasco, l'ultima ipotesi sulla fuga del killer di #ChiaraPoggi dal retro della villetta di via Pascoli. x.com