Garlasco Chiara trovò i file pornografici | pc di Stasi l' ultima bomba

Il caso di Garlasco, legato alla tragica morte di Chiara Poggi, ha suscitato grande interesse. Si è scoperto che, la sera prima del delitto, Chiara avrebbe aperto una cartella sul computer di Alberto Stasi, contenente numerosi file pornografici. Questa rivelazione aggiunge un ulteriore tassello a un’indagine complessa, sollevando interrogativi sulle attività digitali della vittima e sui possibili collegamenti con gli eventi che hanno portato alla sua tragica scomparsa.

La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi avrebbe "fatto accesso proprio alla cartella del PC di Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca" del delitto. Lo sostengono gli avvocati della famiglia Poggi, Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni, sulla base di un nuovo " approfondimento informatico " che hanno sollecitato per "fare chiarezza sulle false notizie diffuse in questi mesi". I difensori di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi sostengono che "questo dato potrà essere verificato anche in contraddittorio mediante apposito incidente probatorio" come "già successo per l'Estathè rinvenuto sulla scena del delitto e risultato a sua volta riferibile ad Alberto Stasi " qualora "la Procura di Pavia lo riterrà opportuno", fanno sapere in una nota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "Chiara trovò i file pornografici": pc di Stasi, l'ultima bomba Leggi anche: Garlasco: legali Poggi, Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi Leggi anche: Garlasco, i legali Poggi: “Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco | legali Poggi Chiara trovò file pornografici sul pc di Stasi; Garlasco i legali Poggi | Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa; Chiara trovò i file pornografici di Stasi la sera prima di essere uccisa | la perizia della famiglia Poggi. Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - «La sera prima di essere uccisa Chiara Poggi trovò la cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - msn.com

Garlasco, Chiara, il pc di Alberto Stasi e quei file porno: «Quel doppio clic che cambia tutto» - chiave del delitto del 13 agosto 2007 e divide gli esperti: i legali dei Poggi chiedono alla Procura di Pavia di “cristallizzare” la scoperta con un incide ... lasicilia.it

Garlasco, il mistero dei file porno: «Chiara Poggi aprì una foto segreta sul pc di Stasi, c'era una ragazza bionda di spalle con un tanga nero» - Secondo una nuova consulenza informatica commissionata dalla famiglia Poggi, Chiara Poggi, la sera prima di ... msn.com

Caso #Garlasco, i legali della famiglia #Poggi: “Stasi ha ucciso Chiara perché avrebbe trovato file a sfondo erotico nel pc del fidanzato”. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com

Caso #Garlasco, i legali della famiglia #Poggi: “Stasi ha ucciso Chiara perché avrebbe trovato file a sfondo erotico nel pc del fidanzato”. #Tg1 Giuseppe La Venia facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.