Dopo la partita tra Como e Milan, il giornalista Daniele Garbo ha analizzato l’incontro, sottolineando come il Milan abbia saputo adattarsi alle situazioni in campo grazie alla capacità di Allegri di modificare la strategia durante la gara. Garbo ha evidenziato che il risultato non si può attribuire a scorrettezze, ma piuttosto alla buona gestione tattica della squadra. Un commento che invita a riflettere sulla maturità della formazione rossonera.

Dopo la partita di ieri sera tra Como e Milan, finita 3-1 a favore dei rossoneri con gol di Nkunku e doppietta di Rabiot, son stati molti i pensieri rilasciati sul match. Ad analizzare la partita è stato anche il giornalista sportivo Daniele Garbo che, ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato: "Allegri ha dimostrato di essere bravo nella capacità di cambiare il vestito tattico in corsa, ma onestamente guardando la fluidità del gioco fatico a pensare che possa finire davanti all'Inter. Ad ogni modo penso che l'episodio che ha cambiato la storia della partita è stato il rigore, discutibile, assegnato nel finale del primo tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Garbo: “Il Milan non ha rubato nulla. Allegri bravo nel cambiare vestito tattico in corsa”

Leggi anche: Modulo Juve, bianconeri pronti a cambiare vestito tattico a partire dal rientro dopo la sosta? Gli aggiornamenti e il piano di Spalletti

Leggi anche: Allegri difende Giménez: “È bravo. I gol li ha sempre fatti e li farà anche nel Milan”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Garbo: “Milan? Fatico a pensare che possa finire davanti all’Inter, ecco perché”; Garbo: Il Milan non ha rubato nulla: il portiere è pagato per parare; Lotta Scudetto, Garbo: Non lascio fuori il Napoli e occhio alla Juve, ha dna...; Garbo: Allegri bravo ma fatico a pensare che possa finire davanti all'Inter.

Garbo: "Il Milan non ha rubato nulla: il portiere è pagato per parare" - Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto su TMW Radio nel day after degli ultimi due recuperi di Serie A Enilive per commentare la partita tra Como e Milan, vinta ... milannews.it