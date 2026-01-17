Guido Scorza si dimette dal ruolo di componente del Garante Privacy, dichiarando che si tratta di un passo necessario. La decisione, comunicata ufficialmente, arriva in un contesto di indagini giudiziarie che coinvolgono anche altri membri dell'Authority. La sua uscita mira a garantire la continuità e l'integrità dell'ente, mantenendo un approccio trasparente e rispettoso delle procedure.

"Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio": ad annunciarlo sul suo sito personale è Guido Scorza, componente dell'Authority, indagato isieme agli altri membri per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi della trasmissione Report. In particolare, secondo l'accusa, sarebbero state fatte spese illegittime. Scorza poi aggiunge: "Ho deciso di fare un passo indietro. Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell’interesse dell’istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garante Privacy, si dimette Guido Scorza: "Passo necessario"

Leggi anche: Si dimette Guido Scorza, componente Garante Privacy

Leggi anche: Report: si dimette Guido Scorza, componente Garante Privacy

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spese pazze, bufera sul garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità; Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato; Perquisizioni al Garante della Privacy: indagato Stanzione di peculato e corruzione. Faro sui rapporti con Ita Airways; Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: indagati Stanzione e i membri del Collegio per peculato e corruzione.

Garante della Privacy, Guido Scorza si dimette: "Un passo indietro necessario" - Dall'inchiesta per corruzione al passo indietro: Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy per tutelare l'onore delle istituzioni. notizie.it