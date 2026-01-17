Guido Scorza si dimette irrevocabilmente dal ruolo di componente del Garante Privacy. La decisione, definita “sofferta”, è stata comunicata al Presidente e al Segretario Generale dell’Authority. La sua uscita rappresenta un cambiamento nel panorama della protezione dei dati personali in Italia, in un momento di attenzione crescente verso le questioni di privacy e regolamentazione.

‘Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. Ho deciso di fare un passo indietro. Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell’interesse dell’istituzione anche se, permettetemi di pensarlo, non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla’. Lo scrive sul suo sito personale Guido Scorza, componente dell’Authority. ‘Non ho nessuna remora né imbarazzo nel confessare che è stata una delle decisioni più sofferte della mia vita – scrive ancora Scorza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garante Privacy, si dimette Guido Scorza, componente dell'Authority: "Decisione sofferta"

Si dimette Guido Scorza, componente del Garante della Privacy - Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report ... rainews.it