Garante privacy si dimette componente

Guido Scorza ha annunciato le proprie dimissioni dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la Privacy, comunicandolo tramite un video sui social. La sua scelta rappresenta un passaggio importante nell’ambito della tutela dei dati personali in Italia. Restano da seguire eventuali aggiornamenti sulle attività e sulle future nomine del Garante per garantire trasparenza e continuità nel settore.

20.40 Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo annuncia lo stesso Scorza in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell' Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dai servizi di Report "Il paese ha bisogno di un Garante che abbia autorevolezza non solo effettiva, ma anche percepita.Lascio nella certezza di non avere nessuna responsabilità in relazione alle contestazioni che mi vengono mosse" precisa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Si dimette Guido Scorza, componente Garante Privacy

Leggi anche: Garante Privacy: si dimette Guido Scorza, componente dell’Authority

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inchiesta sul Garante, Avs e M5s chiedono le dimissioni del Collegio: “Troppe zone d’ombra per…; Perquisizioni al Garante della Privacy: indagato Stanzione di peculato e corruzione. Faro sui rapporti con Ita Airways; Garante della Privacy, Di Bella: Sano giornalismo scoperchia casi prima che ci arrivi la magistratura; Perquisizioni nella sede del Garante della Privacy: indagati Stanzione e i membri del Collegio per peculato e corruzione.

Garante Privacy, si dimette Guido Scorza, componente dell’Authority: “Decisione sofferta” - 'Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del ... lapresse.it