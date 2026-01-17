Garante Guido Scorza si è dimesso E invita gli altri a fare lo stesso

Guido Scorza si è dimesso dal ruolo di membro del Garante della Privacy, coinvolto in un’inchiesta per peculato e corruzione insieme ad altri colleghi. La sua decisione arriva in un momento di grande attenzione sul funzionamento dell’autorità. La situazione solleva questioni sulla trasparenza e sull’integrità delle istituzioni, mentre Scorza invita gli altri membri a seguire il suo esempio.

Si è dimesso Guido Scorza, il componente del collegio del Garante della Privacy indagato insieme agli altri tre membri del collegio con l’accusa di peculato e corruzione. Scorza avrebbe comunicato al Presidente, ai colleghi e al segretario generale Luigi Montuori la sua decisione, invitando gli altri componenti a fare lo stesso. Scorza era stato nominato nel 2020 su indicazione dei Cinque Stelle, fu l’unico membro del Collegio a non votare la famosa multa a Report da 150mila euro, da cui è partita la slavina delle inchieste giornalistiche condotte da Rai e Report. E tuttavia è stato travolto lo stesso dall’inchiesta avviata da Report per la sospetta contiguità tra il suo ruolo di Garante e il suo ex studio legale E-Lex, che lui stesso aveva fondato, per via di pratiche e istruttorie da parte di clienti dello studio presso il quale lavora la moglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

