Gabriele Sbattella alias l’Uomo Gatto sarà tedoforo delle Olimpiadi | Sarabanda non mi ha reso ricco

Gabriele Sbattella, conosciuto come l’Uomo Gatto, sarà il tedoforo delle Olimpiadi. È noto per essere stato uno dei protagonisti della trasmissione Sarabanda, anche se questa esperienza non gli ha portato ricchezza. La sua partecipazione simbolica testimonia il legame tra cultura pop e grandi eventi sportivi, evidenziando come personaggi di successo possano rappresentare valori e tradizioni nazionali.

Gabriele Sbattella è il vero nome dell’ Uomo Gatto. Ovvero uno dei protagonisti della stagione di Sarabanda. L’ultima sua partecipazione risale alla stagione 2002-2003. Oggi è stato scelto come tedoforo di Milano-Cortina 2026. Come Massimo Boldi. Come è stato scelto lo dice lui stesso: ha semplicemente risposto al form aperto a tutti di una nota azienda di bibite ed è stato selezionato. «Non cercavo visibilità e non merito le cattiverie social», dice oggi in un’intervista a La Stampa. Gabriele Sbattella, alias Uomo Gatto. Quello di Sarabanda, spiega Sbattella, «è stato un momento bello e divertente ma pensavo che fosse finito, ed ero pronto a tornare al mio vecchio lavoro di traduttore e interprete. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

