G7 Guttuso e Wojtyla | l’apoteosi di Boscarato

In questa ultima puntata, esploriamo la figura di Dino Boscarato e il suo ristorante di Mestre, un punto di riferimento per artisti e celebrità. Durante il G7 di Venezia, Boscarato ha avuto l’opportunità di accogliere importanti personalità mondiali, consolidando il suo ruolo nel panorama locale. Un viaggio tra storia, incontri e l’evoluzione di un’impresa che ha saputo distinguersi nel tempo.

Ultima puntata sulla vita di «sior» Dino e del suo ristorante di Mestre, una calamita per celebrità e artisti di fama mondiale L'imprenditore si trova coinvolto nell'accoglienza dei grandi della Terra al summit di Venezia. E sfama pure Giovanni Paolo II. Ultima puntata sulla vita di Dino Boscarato. Nella varia e curiosa antologia del centinaio di serate organizzate per «A tavola con l'autore», con personaggi del calibro di Mario Soldati, Carlo Sgorlon, Giovanni Spadolini, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, non potevano mancare eccellenze di livello internazionale, come ad esempio l'argentino Jorge Luis Borges.

