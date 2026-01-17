Futuro del Grattacielo interviene il Pd | Serve un sistema stabile per il diritto alla casa

Da ferraratoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul futuro del Grattacielo di Ferrara prosegue, con il Partito Democratico che sottolinea l'importanza di un sistema stabile per garantire il diritto alla casa. La questione rimane al centro dell’attenzione politica, mentre si cercano soluzioni sostenibili e condivise per affrontare le sfide legate alla riqualificazione e alla gestione dell’edificio.

Il caso Grattacielo continua a tenere banco nel mondo della politica, interviene il Partito democratico di Ferrara riguardo ai possibili scenari futuri. “Le sorti del Grattacielo sono una sfida importante che richiede una visione ambiziosa - afferma il partito -. Ma una città non può permettersi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

