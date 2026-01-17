Furti a Tarvisio durante la Coppa del Mondo in tre nei guai

Durante la Coppa del Mondo a Tarvisio, i carabinieri hanno denunciato tre persone sospettate di aver commesso furti e di aver portato armi o oggetti offensivi. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di assicurare alla giustizia i responsabili, contribuendo a garantire la sicurezza dell’evento. La vicenda sottolinea l’importanza di un’adeguata presenza delle forze dell’ordine durante manifestazioni di grande richiamo.

I carabinieri di Tarvisio hanno denunciato tre persone per le ipotesi di reato di furto e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Già da alcuni giorni, in occasione dei mondiali di sci femminile, la locale Compagnia ha intensificato i controlli in strada, sulle piste e nelle strutture ricettive, per garantire un'adeguata cornice di sicurezza. Infatti, nella serata del 15 gennaio tre individui sono stati notati aggirarsi con atteggiamento sospetto per i corridoi di un albergo della zona, confondendosi tra i numerosi ospiti della struttura. I tre sono subito usciti dall’hotel e si sono allontanati a bordo di una vettura, venendo però intercettati da una pattuglia, giunta sul posto su richiesta della proprietaria della struttura. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

