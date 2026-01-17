Fuoco d' artificio lo ferisce alla gamba e finisce in ospedale incidente durante la festa di sant' Antonio a Corchiano

Durante le celebrazioni di sant'Antonio ad Corchiano, un uomo è rimasto ferito a causa di un fuoco d'artificio, che gli ha causato una ferita alla gamba. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio e ha richiesto il suo immediato trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma si tratta di un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i partecipanti alla festa.

Un fuoco d'artificio lo ferisce alla gamba costringendolo al trasporto d'urgenza in ospedale. È successo nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio a Corchiano, durante le celebrazioni in onore di sant'Antonio Abate. L'incidente è avvenuto nel corso dello spettacolo pirotecnico organizzato per i festeggiamenti, a cui hanno preso parte numerosi cittadini. In paese, infatti, è tradizione che nel pomeriggio, dopo la messa, la statua del santo venga portata in processione dalla chiesa di sant'Antonio a quella di santa Maria, con sosta in via Napoleone per l'esplosione dei fuochi.

