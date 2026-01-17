La Prefettura di Napoli ha avviato controlli mirati sui fuochi di Sant’Antonio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante questa tradizione. Attraverso due fasi di verifica, si intende prevenire eventuali rischi legati all’accensione dei falò, mantenendo vivo il patrimonio culturale rispettando le norme di sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Tempo di lettura: 2 minuti Cippi di Sant'Antonio, controlli in due passaggi. E' quanto ha disposto la Prefettura di Napoli per scongiurare che l'antica tradizione dell'accensione dei falò nel giorno della ricorrenza di Sant'Antonio Abate possa causare problemi e mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Il dispositivo è stato messo al punto nel corso della seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto l'altro giorno presieduto dal prefetto Michele di Bari. Nella prima fase dei controlli si è puntato al sequestro del legno e di altro materiale infiammabile. Le forze di polizia hanno effettuato numerosi interventi preventivi per il recupero del materiale accatastato, procedendo a far rimuovere circa 39 tonnellate di materiale accumulato per l'accensione.

© Anteprima24.it - Fuochi di Sant’Antonio, proseguono controlli della Prefettura di Napoli

