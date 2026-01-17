Freuler la crisi le favole | la verità sta nel mezzo

Nel calcio, la verità si trova spesso nel dettaglio. Come dimostra la recente partita, quando Freuler e Pobega sono riusciti a riorganizzare il centrocampo del Bologna, dimostrando che la stabilità nasce dall’equilibrio tra le forze. In un mondo di favole e crisi, la realtà si costruisce passo dopo passo, con impegno e attenzione ai particolari. È in questa dinamica che si nasconde la vera essenza di una squadra.

La verità sta nel mezzo. Letteralmente. Proprio lì, in quella striscia di campo dove Freuler e Pobega hanno rimesso in ordine il Bologna. Una diga per arginare la piena di dubbi e delusione che stava attraversando il gruppo rossoblù. Muscoli e cervello, legnate e geometrie: gli ingredienti base, la farina di ogni allenatore. Ecco, a Vincenzo Italiano è mancata la materia prima. Ha perso Freuler all’alba di novembre, Skorupski al top, poi il miglior Bernardeschi proprio nel momento peggiore di Orso. Senza aver mai avuto il vero Immobile (e chissà se lo avrà mai a questo punto). Il tutto nel contesto di un calendario impietoso che ha servito Juve, Inter, Atalanta e Como, tutte nel momento di massimo splendore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

